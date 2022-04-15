Hibrit çalışma zihinsel ve fiziksel sağlığa iyi geliyor

Çalışanların üçte birinden fazlası, hibrit çalışmanın zihinsel ve fiziksel sağlıklarını iyileştirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Çalışma alanı planlama şirketlerinden biri olan Condeco tarafından yayınlanan bir araştırmada, çalışanların üçte birinden fazlasının hibrit çalışmanın zihinsel ve fiziksel sağlıklarını iyileştirdiğini söylediği belirtildi. Araştırma, hibrit bir modelin çalışanların iş-yaşam dengesini iyileştirdiği konusunda daha önce yapılan araştırmaları yeniden doğruluyor.

Pandemiyle beraber değişen çalışma hayatında hibrit çalışma pek çok şirketin benimsediği yeni çalışma sistemi haline geldi. Condeco da çalışma şartlarına ve çalışanların ihtiyaçlarına odaklandığı yeni araştırmasında hibrit çalışmanın önemine yeniden dikkat çekti.

Araştırmaya göre, çalışanlar hibrit çalışma programları üzerinde daha fazla özerklik ve bağlantıda kalmak için daha güvenilir teknoloji istiyor. Örneğin; IBM Security ve Morning Consult tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırma, evden çalışan insanların yüzde 53’ünden fazlasının iş için kişisel dizüstü bilgisayar kullandığını ortaya koydu.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE ÜÇ ÖNERİ:

1. “Hibrit çalışmayı sağlamak için doğru teknolojiyi edinin”

Fortune’ın haberine göre; dizüstü bilgisayarların ve masaüstü bilgisayarların satışlarının 2014’ten beri en yüksek rakamlara ulaştı. Artışın, pandemi sırasında çoğu çalışanın evden çalışmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Condeco’nun anketine göre; çalışanların yarısından fazlası, şirketlerinin hibrit programı desteklemek için doğru teknolojiyi kullandığı konusunda hemfikir, ancak aynı zamanda da şirketlerinin dijital araçlarla ilgili çalışan geri bildirimlerine açık olmadığını belirtiyorlar.

2. “İş-yaşam dengesi çalışanlar için hâlâ önemli”

Duygusal esenlik, pandemi sırasında çalışanların en önemli önceliklerinden biri haline geldi ve bu da iş-yaşam dengesi iyi olan şirketlere katılma isteklerini ortaya koydu. Condeco’nun araştırması, katılımcıların yüzde 34’ünün hibrit bir modelde çalışmanın fiziksel ve zihinsel sağlıklarını olumlu yönde etkilediğini söylediğini ortaya koydu.

Condeco’nun CEO’su ve kurucusu Paul Statham, “Ticari açıdan bakıldığında, daha mutlu ve sağlıklı çalışanlar, daha üretken çalışanlar demek, bu da bu yeni çalışma biçiminin tam olarak teşvik ettiği şey” dedi.

3. “Çalışanların kendi programlarını yapmalarına izin verin”

Condeco’nun verilerde, çoğu çalışan kendilerine verilen çizelgeler yerine; hangi günlerde ofise geleceklerini ve hangi günlerde evden çalışacaklarını belirleme esnekliğinin verilmesini istediği vurgulanıyor. Ankete katılan çalışanların yüzde 62’si mevcut hibrit çalışma programlarından memnun ve tam zamanlı olarak ofise dönen çalışanların yüzde 50’si programlarının daha hibrit olmasını istiyor.

Statham, “Özgürlüğe izin vermemek, iş gücünü olumsuz etkiliyor. Şirketler çalışanlarını dinlemek zorunda. Çalışanlarınız sizin işiniz. Çalışanlarınızla birlikte çalışmanız gerekir, onlara ne yapacaklarını dikte etmemelisiniz.”

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