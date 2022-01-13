Hillary Clinton ve Donald Trump önümüzdeki seçimlerde yeniden yarışabilir

ABD'de 2024 yılında gerçekleşecek seçimler öncesi Donald Trump'ın yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Biden'ın durumu da tartışma konusu oldu. Demokratlar'ın Biden yerine Hillary Clinton ile seçime hazırlandığı öne sürüldü.

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ABD’de Demokrat Parti’den iki vekil, 2024 yılında gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinde, Donald Trump’ın karşısına Hillary Clinton’un getirilmesinin ‘en iyi seçenek’ olabileceğini söyledi.

ABD’nin hali hazırdaki Başkanı Joe Biden’ın geçirdiği yıl boyunca pek çok krizle karşı karşıya kalması ve düşen popülaritesinin Demokratlar’ı yeni bir aday bulmaya ittiği belirtildi.

CLİNTON’U KULLANACAKLAR

Demokratlar’ın, önümüzdeki seçimlerde, Donald Trump’ın karşısına yine Hillary Clinton kozuyla çıkmak istediği aktarıldı.

Demokrat vekiller Douglas E. Schoen ve Andrew Stein, ABD merkezli Wall Street Journal’a, bunun eski Dışişleri Bakanı’nın siyasi dönüşü için zemin hazırlayabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın kazanması halinde başkanlığının ikinci döneminde 86 yaşına geleceği göz önüne alındığında, Demokratlar’ın farklı alternatifleri değerlendirmeye başladığı da belirtildi.

DEMOKRATLAR’DA SEÇİM KAYBETME KORKUSU

Uzmanlar, “Demokratların 2022’de Kongre’nin kontrolünü kaybetme olasılığı göz önüne alındığında, Clinton’ın ara sınavlardan kısa bir süre sonra kendisini Demokratlara yeni ve daha başarılı bir yolda liderlik edebilecek deneyimli bir aday olarak konumlandırmaya başlayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Clinton’ın bir First Lady, ardından ABD Senatörü ve ardından Dışişleri Bakanı olarak Washington’daki derin kökleri ve deneyimi ‘farklı bir yaklaşım’ arayan Demokratlar için faydalı olabilir” yorumu da yapıldı.

TRUMP ANKETLERDE BİDEN’A KARŞI ÖNDE

İngiltere merkezli Redfield & Wilton Strategies şirketi tarafından yapılan seçim anketine göre, bugün ABD'de başkanlık seçimi yapılması halinde eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ı 6 puan farkla geçtiği ortaya çıkmıştı.

ABD’de yapılan benzer anketlerin de ikiliyi kafa kafaya veya Trump’ı önde gösteriyor.

Bu durumun da Demokratlar’ın karar almasında etkili olduğu belirtildi.

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