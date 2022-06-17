Hindistan’da askerlik reformuna tepkiler kriz çıkardı, tren vagonları ateşe verildi

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reforma yönelik başta Bihar eyaleti olmak üzere ülkenin birçok noktasında gerçekleştirilen protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Tren vagonları ateşe verilirken, çok sayıda sefer iptal oldu. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da “Agnipath” olarak adlandırılan askeri reforma yönelik tepkiler büyüyor. Protestoların ikinci gününde Bihar eyaletinde en az iki istasyonda tren vagonları göstericiler tarafından ateşe verildi. Vagonlar alev alev yanarken, demiryolu hizmetleri aksadı, çok sayıda sefer iptal edildi.

Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentinde de giderek yayılan protestolarda yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Polis, “Protestocular Secunderabad tren istasyonundaki bazı yerleri de ateşe verdiler” bilgisini paylaştı. Burada bir ptotestocu çatışmalarda hayatını kaybetti.

Rajasthan, Uttar Pradeş ve Madhya Pradeş de dahil olmak üzere ülkenin farklı noktaları, şiddetli protestolara sahne oluyor.

TEPKİ ÇEKEN ASKERİ REFORM

Agnipath planı, orduya kısa vadeli sözleşmeli asker alımını içeriyor. Plan çerçevesinde askerler 6 ayı eğitim olmak üzere toplam 4 yıl orduda görev yapacak. Bu yıl yaklaşık 46 bin kişinin yeni sistemle işe alması planlanırken, askerlerin sadece yüzde 25’i görevine devam edecek.

Orduya girenlerin 4 yılın ardından ne yapacağının belirsiz olması ise endişeye yol açıyor. Plan ayrıca ordunun profesyonelliğini zayıflatabileceği ve ülkede daha fazla işsizliğe yol açabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor. Muhalefet kanadı yeni sistemle Hint ordusunun “stajyer ordu” haline getirileceğini savunuyor.

Program çerçevesinde silahlı kuvvetlere 17,5 ile 21 yaş arasında kadın ve erkek personel alınacak.

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