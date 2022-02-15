Hindistan’da başörtüsü krizi büyüyor

Hindistan’da geçen hafta Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konmasıyla başlayan kriz, ülkenin 204 milyon nüfuslu en büyük eyaleti Uttar Pradeş’e de sıçradı.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'da büyük tepkiye ve protestolara yol açan Müslüman öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı ülkenin en büyük eyaleti Uttar Pradeş'te de tartışmalara neden oldu.

Reuters'ın haberine göre, eyalette geleneksel Hindu kıyafetleri giyen erkeklerden oluşan bir grup, dün Aligarh bölgesindeki Dharma Samaj Koleji'ne başvurarak başörtüsü yasağı uygulanmasını talep etti.

Reuters'a konuşan okul müdürü Mukeş Bharadwaj, “İki yıl önce de konu gündeme gelmişti. Biz dini üniformalara izin vermiyoruz” dedi. Bharadwaj, konuyla ilgili bir soruşturma başlattıklarını kaydetti.

KARNATAKA’DA OKULLAR KAPATILMIŞTI

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka'da geçen hafta okullarda başörtüsü yasağının uygulamaya konması Müslümanların protestolarına ve Hinduların karşı protestolarına neden olmuş, krizin büyümesiyle yetkililer okulları bir süre kapatmıştı.

Ülkedeki Müslüman toplumu, yasağın Hindu çoğunluğun 1,3 milyon nüfusun yüzde 13'ünü oluşturan Müslümanları dışlama çabalarının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Şu anda ülkede sınıflarda dini kıyafetler giymek yasak olsa da okul içinde başörtüsü ve diğer dini kıyafetler serbest.

204 milyon nüfusuyla dünyanın birçok ülkesinden daha kalabalık olan Uttar Pradeş'te, Hindular ve Müslümanlar arasındaki gerilim zaman zaman krize yol açıyor.

Başbakan Narendra Modi’nin partisinin iktidarda olduğu eyalette düzenlenen yerel seçimin bu ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

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