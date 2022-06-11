Hindistan’da Hz. Muhammed krizi büyüyor, polis ateşinde 2 kişi öldü

Hindistan’da Hindu milliyetçisi iktidar partisi sözcüsünün Hz. Muhammed’le ilgili sözlerinin yol açtığı gerilim giderek büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'da iktidar partisi sözcüsünün Hz. Muhammed'le ilgili sözlerinin yarattığı gerilim hızla tırmanırken çıkan çatışmalarda en az iki kişi hayatını kaybetti.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) sözcüsü Nupur Şarma'nın geçen ay bir televizyon kanalında Hz. Muhammed'le ilgili sözleri ülkede büyük gerilime yol açmış ve diplomatik kriz çıkarmıştı. Müslüman nüfusun yoğun olduğu birçok ülke Hindistan'a tepki göstermiş, bazıları da nota vermişti.

BJP ise Şarma'nın sözlerinin partinin ya da Hindistan hükümetinin görüşlerini yansıtmadığını belirtmişti. Şarma ve partinin medya sorumlusu Nevin Kumal Jindal da görevden alınmıştı.

GÖSTERİLERDE ŞİDDET YÜKSELDİ

Son yıllarda Hindistan’da yaşanan en ciddi dinler arası gerilim olarak görülen olay nedeniyle tansiyon günlerdir dinmiyor. Hindistan'da Müslümanların yoğun olduğu bölgeler, çok sayıda protestoya sahne oluyor. Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki gösterilerde 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken polisin ateş açması sonucu en az iki gösterici hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, şiddetli çatışmalar nedeniyle polisin göstericilere ateş açmak zorunda kaldığını savundu. Müslüman göstericiler, Hz. Muhammed'e hakaret etmekle suçladıkları Nupur Şarma'nın tutuklanmasını talep ediyor.

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