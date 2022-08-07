Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde 9 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte çok sayıda kente yıldırım düştü. Satna kentinde çalışmak için tarlaya giden 3 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yine aynı kentte bir kadın düşen yıldırım sebebiyle yanarak yaşamını yitirdi.
Vidisha kentinde ise yağmurun dinmesini beklemek için ağaç altına sığınan 4 kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cansız bedeni ailelerine teslim edildi. Guna kentinde de bir kadın yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer, şiddetli yağışların eyalette bugün de etkisini sürdürebileceği konusunda halka uyarılarda bulundu.