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Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde 9 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte çok sayıda kente yıldırım düştü. Satna kentinde çalışmak için tarlaya giden 3 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yine aynı kentte bir kadın düşen yıldırım sebebiyle yanarak yaşamını yitirdi.

Vidisha kentinde ise yağmurun dinmesini beklemek için ağaç altına sığınan 4 kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cansız bedeni ailelerine teslim edildi. Guna kentinde de bir kadın yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer, şiddetli yağışların eyalette bugün de etkisini sürdürebileceği konusunda halka uyarılarda bulundu.

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