Hizbullah, Lübnan Meclisi’nde çoğunluğu kaybetti

Lübnan’da Hizbullah örgütü, pazar günü düzenlenen seçimlerde meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik krizle boğuşan Lübnan’da pazar günü düzenlenen genel seçimlerde İran destekli Hizbullah ve müttefikleri meclisteki çoğunluğu kaybetti. 2018 seçimlerinde meclisteki 128 sandalyenin 71’ini kazanmayı başaran Hizbullah, son seçimde geriledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hizbullah ve müttefikleri mecliste 62 sandalye kazanabildi. Örgüt, ülkede yaşanan mali kriz ve 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlaması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

İlk sonuçlara göre Lübnan'daki bağımsız adaylar önemli bir destek kazanarak mecliste birçok sandalyenin sahibi oldu. Lübnan Gücü Partisi ise sandalye sayısını 15’ten 20’ye çıkararak meclisteki en güçlü Hıristiyan partisi konumuna geldi.

Ülkenin en güçlü Sünni partilerinden eski Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Gelecek Hareketi seçimi boykot etmişti.

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