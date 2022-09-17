Hollanda’da polisin gözaltına aldığı kişi hayatını kaybetti
Hollanda Kamu Savcılığı, geçen hafta Rhoon kentinde polisin gözaltına aldığı 42 yaşındaki kişinin dün gece hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hollanda’nın Rhoon kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken şok tabancası kullandığı ve polis köpeğinin ısırdığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hollanda Kamu Savcılığı Twitter’dan geçen hafta Rhoon kentinde polisin gözaltına aldığı 42 yaşındaki kişinin dün gece hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada ilgili birimlerin şüphelinin ölüm sebebi ve gözaltı şartlarına ilişkin inceleme başlattığı belirtildi.
Polisten olaya ilişkin yapılan açıklamada, çevredekilerin huzurunu bozduğu şikayetiyle gözaltına alınmaya çalışılan şüphelinin polise direndiği bildirildi. Polisin şüpheliye önce şok tabancası ardından polis köpeğini kullandığı ifade edilen açıklamada, köpeğin bacağından ısırmasının ardından hastaneye kaldırılan şüphelinin dün gece öldüğü kaydedildi.
Ağustos sonunda Twente şehrinde uyuşturucu etkisindeyken gözaltına alınan bir şüpheli de yaşamını yitirmişti. Olay anına ilişkin görüntülerde, polisin şüphelinin göğsüne iki defayla diziyle bastırdığı görülmüştü. (AA)