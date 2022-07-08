Hollanda’da evden çalışma yasal bir hak haline geldi

Hollanda parlamentosu evden çalışmayı yasal bir hak haline getiren yasayı onayladı. Böylece Hollanda, kanunla uzaktan çalışma esnekliği veren ilk ülkelerden biri oldu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının başlamasıyla beraber çalışma hayatındaki köklü alışkanlıklar ve kurallar da değişti. Virüsün ortaya çıktığı ve salgının tehlikeli boyutlara ulaştığı günlerde yaygın hale gelen evden çalışma şekli artık çalışma dünyasının neredeyse olmazsa olmazlarından biri haline geldi.

Nispeten virüsün etkisini azalttığı, insanların daha çok bilinçlendiği, aşılarla ve maskelerle önlem aldığı bu günlerde de evden çalışma, çalışanların en çok aradığı çalışma şekillerinden biri.

Hollanda da bu konuda bir yasa ile ilke imza atıyor. Salı günü Hollanda’nın iki meclisli parlamentosunun alt meclisi tarafından onaylanan yasada, evden çalışma yasal bir hak haline geldi. Yasanın, nihai olarak kabul edilmeden önce hâlâ Hollanda senatosunun onayına ihtiyacı var. Kanun, işverenleri, meslekleri izin verdiği sürece çalışanların evden çalışma taleplerini dikkate almaya zorluyor.

ÇALIŞANLARIN FATURALARINA KATKI

Hollanda’dan önce ise Portekiz parlamentosu, pandemi nedeniyle artan uzaktan çalışmayı kurallara bağlamıştı. Yeni kurallara göre; işverenlerin çalışanlarla mesai saati dışında iletişim kurması yasaklanmış ve şirketlerin, çalışanların internet ve elektrik faturalarına katkıda bulunmaları sağlanmıştı.

Portekiz’deki kuralların, ondan fazla çalışanı olan şirketler için geçerli olması kararlaştırılmıştı.

ZORUNLU TUTANA PARA CEZASI

Salgın döneminde uzaktan çalışma konusunda isteksiz şirketlere önlem almak için bir adım da Fransa’dan gelmişti. Fransa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, bu tip şirketlere idari para cezası vermek istediklerini söylemişti.

Bakanlık, müfettişlerin, “bazı şirketlerin ulusal şirket protokolünde (PNE) öngörülen uzaktan çalışmanın uygulanmasına direnç gösterdiğini” bildirmişti.

10 ŞİRKETTEN 4’Ü EVDEN ÇALIŞMAYI GENİŞLETİYOR

Hollanda’daki karar, diğer ülkeler ve hatta şirketler için öncü bir karar olabilir. Bloomberg’in geçtiğimiz ay yayınladığı bir habere göre de 10 şirketten 4’ü evden çalışmayı genişletiyor.

Buna rağmen çalışanlarını ofiste görme konusunda kararlı isimler de var. Tesla CEO’su Elon Musk, çalışanların ofise gelmeme durumunda onları kovmakla tehdit eden sözleriyle dikkat çekmişti. Apple CEO’su Tim Cook ise ofise dönüş planını açıkladığında çalışanların tepkisiyle karşılaşmış ve hatta üst düzey yöneticilerinden bazılarının istifalarıyla karşılaşmıştı.

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