Hollanda’da fast food lokantasında saldırı: İki Türk vatandaşı öldürüldü

Hollanda'nın Zwolle kentinde bulunan bir fast food zincirine düzenlenen saldırıda iki Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’nın çok okunan gazetelerinden Telegraaf, Türkiye’de de şubeleri bulunan fast food restoranına önceki gün düzenlenen saldırıda iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini aktardı.

Çarşamba günü meydana gelen saldırıya tanık olanlar 57 ve 62 yaşındaki Ali ve Hüseyin Torunlar’ın yaşamını yitirdiğini aktardı. Saldırganların binaya girerek iki adama ateş açtığını ve bu sırada Torunlar’ın yemek yediği belirtildi.

Saldırı anında mekanda çok sayıda çocuk ve müşteri olduğu belirtilirken hepsinin silahların ateşlenmesi sonrasında kaçtığı aktarıldı. Zwolle Belediye Başkanı Peter Snijders, olayın şok etkisi yarattığını söylerken, “Hiç beklenmeyen bir yerde meydana gelen korkunç bir şiddet” dedi.

Yetkililer henüz saldırganın kimliğinin tespit edilemediğini açıklarken görgü tanıkları, saldırganın olaydan önceki birkaç saat boyunca restoranda vakit geçirdiğini söyledi.

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