Hollanda’da Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı

Hollanda istihbaratı, Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casusun yakalandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD), sahte Brezilya kimliği ile Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) sızmayı başaran Rus Askeri İstihbaratı (GRU) personeli bir subayın tutuklandığını bildirdi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, AIVD Genel Müdürü Erik Akerboom, bu çapta bir istihbarat subayının tutuklanmasının nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Uluslararası mahkeme şu anda Rusya’nın Ukrayna’da işlediği olası savaş suçlarını araştırıyor.

AIVD’den Hollanda medyasına yapılan açıklamaya göre, GRU mensubu 36 yaşındaki Rus subay Sergey Vladimirovich Cherkasov, sahte bir Brezilya kimliğiyle ICC’ye staj başvurusunda bulundu. “Viktor Muller Ferreira” adını kullanan Rus subay, uluslararası mahkemede stajyer olarak çalışmaya başladı.

Farklı uluslararası gizli servislerin işbirliği sonucu gerçek kimliği ortaya çıkarılan Cherkasov, Nisan ayında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schipol Havalimanı’nda tutuklandı. Brezilya’ya iade edilen ve tutukluluğu süren Rus subay hakkında bir ceza davası açıldı. Hollandalı yetkili, soruşturmayı etkilememesi için olayın şimdi açıklandığını bildirdi.

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