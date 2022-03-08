Hollanda’dan Ukrayna’nın AB üyeliğine destek yok

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki talebine olumsuz yanıt vererek, "Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil" dedi.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Ukrayna’daki son durum, sivillerin kaybı, tahliyelerin seyri ve insanı yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Zelenskiy, görüşmeye ilişkin Twitter mesajında, “Hollanda’nın Rusya üzerindeki yaptırım baskısına karşı tavizsiz duruşu ve Ukrayna’nın AB üyeliğine verdiği destek için” teşekkür etti.

“AB ÜYELİĞİNİ KONUŞMANIN ZAMANI DEĞİL”

Hollanda Başbakanı, Zelenskiy’in bu açıklamasını yalanladı, Ukrayna’nın AB üyeliğine destek vermediğini vurgulayan Mark Rutte, “Ukrayna’nın bu isteğini çok iyi anladığımı ve kısa vadede Ukrayna için elimizden gelen her şeyi yapmak için omuz omuza olduğumuzu söyledim. Ama şu anda Ukrayna’nın AB üyeliğini konuşmanın zamanı değil” dedi.

Rutte, gazetecilerin, Zelenskiy’den Twitter mesajını silmesini isteyip istemeyeceği sorusuna da, “Hayır, bunu sormayacağım” karşılığını verdi.

Hollanda’da, Ukrayna’nın AB ile ortaklık anlaşmasının onaylanması konusunda 2016 yılında yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 61’i “hayır” oyu kullanmıştı.

Rutte başkanlığındaki dönemin hükümeti, referandum için “evet” çağrısı yaparken, muhalefet ise, “Rusya ile sorunları olan, yolsuzluk ve istikrarsızlık batağındaki bir ülkenin, Avrupa’ya yeni sorunlar getireceği” gerekçesiyle Ukrayna’nın üyeliğine karşı çıkmıştı.

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