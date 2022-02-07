İktidarı tek elde toplayan Tunus lideri, Yüksek Mahkeme’nin kapısına kilit vurdu

Aylardır siyasi krizin sürdüğü Tunus’ta, muhalefetin darbe yapmakla suçladığı Cumhurbaşkanı Kays Said ile yargı arasında gerilim tırmanıyor. Said'in ülkedeki son bağımsız kurumlardan Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesinin ardından konsey merkezinin kapısı kilitlendi, içeriye girişler engellendi.

Sozcu.com.tr

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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesinin ardından polis, bu sabah konseyin merkezinin kapısına kilit vurdu.

Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin merkeze alınmadığı belirtildi.

Reuters'a konuşan Tunus Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yusuf Buzakir, “Cumhurbaşkanı kurumlara el koyuyor. Yaşananlar çok tehlikeli ve yasa dışı” dedi.

Said'in geçen sene temmuzda hükümeti görevden alması ve parlamentoyu feshetmesi, muhalefet tarafından “darbe” olarak nitelemişti.

Tunus liderinin son olarak Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesi, ülkede hukukun üstünlüğüyle ilgili endişeleri daha da derinleştirdi.

Birçok yargıç, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedilmesi kararını tanımayacağını açıklamıştı.

Yüksek Yargı Konseyi, eski bir anayasa hukuku profesörü olan Cumhurbaşkanı Said'in adımlarını en çok eleştiren kurumlardan biriydi. Said, kurumu bazı siyasi kesimlerin çıkarına hareket etmekle suçluyor.

Eşi de yargıç olan Tunus lideri, daha önce Yüksek Yargı Konseyi'nin devletin kendisi gibi hareket etmemesi gerektiğini belirtmiş, konsey üyelerine yönelik mali ayrıcalıkları da kaldırmıştı.

Darbe suçlamarını reddeden Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

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