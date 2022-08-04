İlk tahıl gemisi dün İstanbul’a ulaşmıştı: Kremlin’den tahıl anlaşması ile ilgili açıklama

Tahıl sevkiyatının ilk gemisi Razoni, dün İstanbul'dan ayrılırken, bugün de Rusya'dan tahıl anlaşması ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

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Türkiye’nin girişimleri sonucu 22 Temmuz’da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan ‘Tahıl sevkiyatı’ anlaşması kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, İstanbul Boğazı’na ulaşmıştı.

Dünkü bu gelişmenin ardından bugün de Kremlin’den tahıl anlaşması ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’den tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmaya yönelik Türkiye ile yaptığı anlaşmanın “tek seferlik bir mekanizma” olmadığını ve etkili bir şekilde çalışmaya devam etmesini umduklarını söyledi.

Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevk edilmesini sağlayan anlaşmanın tarafların mutabakatı ile 120 günde bir yenilenmesi gerekiyor.

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