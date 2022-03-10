İmamoğlu’ndan yeni kar uyarısı: Cuma günü daha etkili olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kar yağışının Cuma günü daha etkili olacağını duyurarak İstanbulluları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda tekrar uyardı.

Sozcu.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde AKOM'da yaptığı kar yağışı ile ilgili uyarıların ardından sosyal medya hesabından da tekrar uyarıda bulundu. İmamoğlu “İstanbul'da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim” dedi.

İmamoğlu sabah saatlerinde AKOM'da düzenlediği basın toplantısında da İstanbullulara özel araçları ile trafiğe çıkmadıkları için teşekkür ederek “Şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Bugün akşam saatlerinde daha şiddetli kar bekleniyor. Trafiğe çıkmama duyarlılığının en üst seviyede devam etmesini diliyorum” çağrısı yapmıştı.

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