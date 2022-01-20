İnanılmaz olay: Tongalı adam tsunamide saatlerce sürüklendi

Hunga Tonga Yanardağı'ndaki patlama büyük bir çevre felaketine yol açarken, Tongalı bir adam tsunami dalgalarında 24 saatten fazla süre adalar arasında sürüklendiğini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Bir denizaltı yanardağının patlamasının ardından tsunaminin vurduğu Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da bir adamın felakette yaşadıkları büyük şaşkınlık yarattı.

İletişimin yeniden sağlanmasının ardından bölgede felaketin boyutu gün yüzüne çıkarken, Tongalı bir adam tsunami dalgalarında 24 saatten fazla süre adalar arasında sürüklendiğini anlattı.

Engelli olan emekli marangoz Lisala Folau, Tonga radyosu Broadcom FM'e yaptığı açıklamada, Tonga adalarından biri olan Atata'daki evinin tsunami dalgaları altında kaldığını, suyun kendisini önce yerleşimin olmadığı iki adaya sonra da evinden 13 kilometre ötedeki Tongatapu adasına sürüklediğini söyledi.

Cumartesi günü evini boyadığı sırada tsunamiye yakalandığını belirten Folau, kaçmak için bir ağaca tırmandığını anlatarak “Büyük dalganın en az 6 metre olduğunu sanıyorum” dedi.

Akşam karanlıkta oğlu ve yeğeniyle beraber denize sürüklendiklerini ifade eden Folau, suyun üzerinde kalmayı başardığını ve sabaha karşı gördüğü yardım gemilerinin kendisini fark etmediğini belirtti.

BÜYÜK SES GETİRDİ

Folau, akşam saatlerinde yüzerek Tongatapu'ya ulaştığını, yoldan geçen bir sürücünün kendisini alarak evine götürdüğünü söyledi.

Tongalı gazeteci Marian Kupu tarafından paylaşılan hikaye, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Olimpiyat yüzücüsü Erika Radewagen, hikayeyi “inanılmaz” diye niteleyerek “Böyle bir fiziksel ve ruhsal baskı altında, karanlıkta bir felaketten bu şekilde kaçmak… Deneyimli yüzücüler bile fiziksel sınırlara sahip ama patlayan bir yanardağdan kaçarak tsunamide sürüklenmek bambaşka bir şey” dedi.

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