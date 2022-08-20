İnce’den iktidara Esad mesajı: Anlıyorsunuz ama geç anlıyorsunuz
İktidarın Suriye ile ilgili açıklamalarını yorumlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Esad 'Esed' olmuştu. Şimdi yeniden 'Esad' oluyor. Sığınmacı sorununu Esad ile görüşmeden çözemezsiniz. Anlıyorsunuz ama geç anlıyorsunuz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın Suriye açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İnce, sosyal medya hesabından “Esad ‘Esed’ olmuştu. Şimdi yeniden ‘Esad’ oluyor. Sığınmacı sorununu Esad ile görüşmeden çözemezsiniz. Anlıyorsunuz ama geç anlıyorsunuz” ifadelerini paylaştı.
İnce, geçmiş dönemlerde iktidara Suriye konusunda yaptığı çağrıların video derlemesini de sosyal medya hesabından paylaştı.