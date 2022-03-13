İnfilak etmeyen bomba binadan çıkarıldı
Rusya-Ukrayna savaşında bugün Rus ordusunun baskıyı artırdığı Çernihiv kentinde bir yerleşim bölgesine fırlatılan fakat infilak etmeyen füze güvenlik ekiplerince çıkarıldı.
Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.
Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, “OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv’deki ekiplerimizce bir yerleşim yerinden çıkarıldı. Ekiplerimiz hassasiyet ve özenle çalışıyor” denildi.