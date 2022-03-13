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İnfilak etmeyen bomba binadan çıkarıldı

Rusya-Ukrayna savaşında bugün Rus ordusunun baskıyı artırdığı Çernihiv kentinde bir yerleşim bölgesine fırlatılan fakat infilak etmeyen füze güvenlik ekiplerince çıkarıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:22 - 13 Mart 2022 Güncellenme:
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İnfilak etmeyen bomba binadan çıkarıldı

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, “OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv’deki ekiplerimizce bir yerleşim yerinden çıkarıldı. Ekiplerimiz hassasiyet ve özenle çalışıyor” denildi.

 

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