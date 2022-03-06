İngiliz casuslar, Putin’in askerlerini izlemek için sosyal medyayı kullandı

İngiliz istihbarat servisleri, askerlerin sosyal ağ sitelerindeki hareketlerini takip ederek işgalin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. İstihbarat servisinin takip ettiği uygulamalara eşcinsel flört uygulaması Grindr de dahil.

Sozcu.com.tr

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Daily Mail’in haberine göre; Rus kuvvetleri Ukrayna sınırında seferber olurken, Birleşik Krallık casusları, Vladimir Putin’in, Facebook’un Rusya’daki karşılığı olan VKontakte gibi sitelerdeki mesajları inceleyerek Putin’in planını ortaya çıkardılar.

Bir kaynak, sırların Grindr gibi tanışma sitelerinde de paylaşıldığını söyledi. Putin 2013’te eşcinsel propagandası yapıldığı gerekçesiyle platformu yasakladı, ancak uygulama orduda bile gizlice kullanılıyor.

2013’TE PUTIN YASAKLAMIŞTI, GİZLİ GİZLİ HÂLÂ KULLANILIYOR

Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “Bu siteler casuslarımız için bir hazineydi ve özellikle flört uygulamalarında askeri harekata katılanlar korumasızdı” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Temelde onlara elimizden geldiğince yardımcı olmak için istihbaratımıza sınırsız erişim sağlıyoruz, yalnızca kaynakları korumak ve bazı yöntemlerimizi gizlemek için ayrıntıları gizli tutuyoruz.”

Ocak ayında ABD ve İngiliz istihbaratı, Rusya’nın birkaç gün içinde Ukrayna’ya saldıracağını ve ülkeye girmek için bahane olarak kendi birliklerine saldırabileceğini öne sürmüştü.

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