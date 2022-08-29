İngiliz istihbaratı: Putin, Savunma Bakanı Şoygu’yu gözden çıkardı

Rusya-Ukrayna savaşı 187. günde de devam ederken İngiliz hükümeti, Kremlin içindeki karmaşaya dair dikkat çeken iddiayı ortaya attı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili günlük basın açıklamasında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Bakanlığın istihbarat verilerine dayandırdığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını yönetmekte başarısız olduğunu düşündüğü Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu “gözden çıkardı”.

10 yıldır Rusya Savunma Bakanı olan ve Putin'in en güvendiği isimlerden biri olarak dikkat çeken Şoygu'nun “Ukrayna savaşındaki yetersizliği nedeniyle gözden düştüğü” iddia edildi. Ukrayna'daki ağır asker ve ekipman kaybı nedeniyle Putin'in artık Şoygu'ya güvenmediği ve savaşa dair günlük bilgileri Şoygu'dan değil diğer komutanlardan aldığı belirtildi.

İngiliz istihbaratına göre askeri yetkililer de “eski itibarını kaybeden” Şoygu'yla sürekli dalga geçiyor.

Annesi Ukrayna doğumlu olan Şoygu, geçen aylarda askeri operasyonu takip etmek için Ukrayna'ya gitmişti. Savaşın başında Şoygu’nun bir süre kamuoyunun karşısına geçmemesi iddialara neden olmuştu.

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