İngiliz istihbaratı: Rusya, Kramatorsk’takine benzer saldırılarına devam ediyor

Dün, Ukraynalı yetkililer ülkenin doğusundaki Kramatorsk bölgesindeki tren istasyonuna Rusya'nın saldırdığını duyurmuş, ölü sayısının 52 olduğu belirtilmişti. Bugün ise İngiliz istihbaratından "Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor" açıklaması geldi.

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24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, dün Ukrayna'nın doğusunda dünyayı ayağa kaldıran bir saldırı meydana geldi…Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52 olduğu açıklandı.

İngiliz askeri istihbaratı bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Cuma günü doğu Ukrayna’daki Kramatorsk tren istasyonuna roket saldırısında öldürülen siviller gibi Ukraynalı sivilleri vurmaya devam ettiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, “Rus operasyonları, Donbas bölgesi, Mariupol ve Mykolaiv’e odaklanmaya devam ediyor” dedi ve Rusya’nın Kırım ile Donbas arasında bir kara koridoru kurma emellerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Dün tren istasyonunda meydana gelen saldırıların ve Bucha’dan gelen görüntülerin ardından Rusya, sivillere saldırı iddialarını reddederken, ‘canavarca bir sahtekarlık’ olarak niteledi.

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