İngiliz polisi: Başbakanlık konutundaki parti için 50’den fazla insana ceza yazdık

İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının en sıkı olduğu dönemde Başbakan Boris Johnson'ın ofis ve konutunda düzenlenen partiler ile ilgili açıklama yapıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de corona virüsü salgınının en yıkıcı geçtiği günlerde uygulanan Covid-19 kısıtlamaları ve yasaklarını delenler ile ilgili çok net bir açıklama yapıldı.

Kısıtlamanın olduğu dönemde Başbakan Boris Johnson’ın Downing Street’deki ofisi ve konutunda düzenlenen partilerde çok sayıda yetkili ve görevli katılmıştı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Johnson, olayla ilgili bilgisi olmadığını açıklasa da kendisinin de partilere katıldığı belirlenmişti. Olay İngiliz kamuoyu tarafından “Partygate” olarak adlandırılmıştı.

Alkol ve yemeğin olduğu partilere katılanlarla ilgili açıklama yapan İngiliz polisi, 50’den fazla kişiye Covid-19 yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildiğini duyurdu. İngiliz polisi geçen ay, 20 kişiye ceza verildiğini açıklamıştı.

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