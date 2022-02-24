İngiltere: Kararlı bir şekilde yanıt verilecek

Rusya-Ukrayna krizinde Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatırken dünya liderleri de peş peşe açıklamalarla işgale tepki gösterdi.

Bu isimlerden biri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.

Putin’in “Ukrayna’ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini” belirten Johnson, Twitter mesajında, “İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek” diye yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Başkan Putin’in Ukrayna halkına karşı başlattığı korkunç, sebepsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

İngiltere’nin Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Truss, “Bu korkunç saldırıya yanıt vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

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