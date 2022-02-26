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İngiltere: Rusya’nın ilerleyişi yavaşladı

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin yavaşladığı kaydedildi.

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İngiltere: Rusya’nın ilerleyişi yavaşladı

Rusya’nın Ukrayna saldırıları üçüncü gününde devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın yaşadığı lojistik sorunlar ve Ukrayna direnişi karşısında Ukrayna’daki ilerleyişinin yavaşladığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Kiev’in kontrolünün ele geçirilmesinin Rusya’nın öncelikli askeri hedefi olduğu aktarıldı.

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