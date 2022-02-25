İngiltere Savunma Bakanı: 450’den fazla Rus askeri öldü

Rusya'nın Ukrayna’daki askeri hamlesine dünyadan tepki yağarken İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'dan yapılan açıklamaların aksine Rus ordusunun Ukrayna işgalinin ilk gününde başarısız olduğunu ve ağır kayıplar yaşadığını söyledi.

Sky News kanalına konuşan Wallace, Ukrayna'da 450'den fazla Rus askerinin öldüğünü belirtti. Rusya'nın şu ana kadar başlıca hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kaydeden Wallace, “Bizim görüşümüze göre Rusya'nın amacı tüm Ukrayna'yı işgal etmek” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın farklı noktalarına askeri müdahalesi devam ederken, başkent Kiev'de siren sesleri ve patlamaların arasında gergin bir bekleyiş devam ediyor. Ukrayna'daki üst düzey yetkililere göre Rus ordusu Kiev'e doğru hızını artırarak ilerliyor.

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