“Mariupol, kolera salgını riski altında”

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinde tıbbi hizmetlerin çökmek üzere olduğunu ve kentin kolera salgını riski altında olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus saldırından en çok etkilenen kentlerinin başında yer alan Mariupol şehrinde tıbbi hizmetlerin çökmek üzere olduğu ve kentin kolera salgını riski altında olduğu duyuruldu.

Ukraynalı Başhekim Ihor Kuzin, kentte bulunan toplu mezarlar nedeniyle havada bakterilerin türediğini ve temiz su kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz ay Ukrayna’nın Dnipro kentine kolera aşıları göndereceğini duyurmuş, WHO’nun Acil Durum Direktörü Dorit Nitzan, “Sokaklarda bataklıklar oluşmuş, kanalizasyon ve içme suyu birbirine karışmış durumda. Bu çok büyük bir tehlike. Kolera da dahil olmak üzere birçok enfeksiyon oluşabilir” uyarısı yapmıştı.

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