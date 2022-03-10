İngiltere: Türk SİHA’ları Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişini engelliyor

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye’nin Ukrayna'ya verdiği insansız hava araçlarının Rusya’nın ilerleyişini engellemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin Ukrayna ordusuna verdiği TB2 Bayraktar insansız hava araçlarının Rusya'nın saldırılarına karşı etkili olduğunu söyledi.

Wallace, parlamentoda dün düzenlenen oturumda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne verilen destekle ilgili bir soruya verdiği yanıtta Türk SİHA'larına değindi. Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larının Rusya'nın ilerleyişini engellemeye yardımcı olduğunu kaydeden Wallace, “Bu Rusya'nın engellenmesinde çok önemli” dedi.

Ukrayna, Rusya'yla savaş öncesinde Türkiye'den SİHA almıştı ancak Rusya bu satışa tepki göstermişti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'ya SİHA satışının özel bir şirket tarafından gerçekleştirildiğini ve iki ülke arasında bir anlaşma kapsamında yapılmadığını belirtmişti.

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