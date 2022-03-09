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İngiltere: Ukrayna Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Harkov, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:07 - 09 Mart 2022 Güncellenme:
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İngiltere: Ukrayna Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor

İngiltere Savunma Bakanlığının istihbarat raporuna göre, Kiev’in kuzey batısındaki savaş, Rus kuvvetlerinin önemli bir ilerleme sağlayamamasıyla devam ediyor.

Raporda, Harkov, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, Ukrayna hava savunması, Rusya’nın modern savaş uçaklarına karşı önemli bir başarı elde etmiş gibi görünüyor ve muhtemelen hava üzerinde herhangi bir derecede kontrol sahibi olmalarını engelliyor denildi.

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