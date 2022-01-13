İngiltere’de endişe verici rapor: 6 milyon kişi hastanede tedavi için sıra bekliyor

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, hastanelerde tedavi için sıra bekleyen kişi sayısı ilk kez 6 milyona ulaştı. 300 bini aşkın hasta, yani 20 kişiden biri bir yılı aşkın süredir bekliyor.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kasım ayı sonu için geçerli olan bu rakam, diz ve kalça protezi gibi ameliyatları bekleyen hastaları da içeriyor.

O tarihten bu yana Omicron’un ortaya çıkması ve sağlık hizmetlerinin yeniden sekteye uğraması nedeniyle bu rakamın daha da artmış olabileceği belirtiliyor.

Bu rakamlar İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın tamamını değil, sadece İngiltere’yi kapsıyor.

ACİLDE BEKLEME SÜRELERİ UZADI

1948’de kurulan NHS ile ülkede doktor ziyaretleri ve tedaviler ücretsiz yapılıyor. Veriler ayrıca hastanelerin acil servislerinde bekleme sürelerinin de uzadığını ve Aralık ayında en kötü seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Acil servise gelip de tedavi için hastanede yatak bekleyenler açısından da rekor gecikmeler görüldü.

Yatışı yapılan 120 binden fazla kişi, yani toplam yatışların yaklaşık üçte biri, dört saatten fazla yatak bekledi. 13 bine yakın hasta ise 12 saatten fazla bekledi. Bu, 2010’dan bu yana en yüksek rakam.

SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI YARATIYOR

NHS tıp direktörü Profesör Stephen Powis, Omicron’un sadece hastanelere kabul edilen hasta sayısı (günde ortalama 2 bin civarında) bakımından değil, aynı zamanda personel eksikliği nedeniyle de büyük baskı yarattığını söyledi.

9 Ocak tarihinde İngiltere hastanelerinde Covid nedeniyle izolasyon yüzünden işe gidemeyen NHS personel sayısı 40 bine ulaştı. Bu rakam Aralık başına kıyasla üç kat artmış, ancak 50 bine yaklaşarak zirveye ulaştığı 5 Ocak’tan itibaren de düşüşe geçmiş görünüyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere’de corona virüsü salgınında günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hükümetin açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 109 bin 133 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 967 bin 817’ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybederken, toplam can kaybı 151 bin 342’ye ulaştı.

İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 4 Ocak’ta 218 bin 724 vakanın tespit edilmesi ile en yüksek günlük can kaybı ise geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta bin 820 ölüm olarak kayda geçmişti.

Öte yandan İngiltere, son 24 saatte 126 bin 632 kişiye 3. Doz aşının uygulanması ile 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 62,7'sinin 3 doz aşılandığı belirtildi.

Son 24 saatte 30 bin 340 kişiye 2’inci doz, 19 bin 520 kişiye ise ilk doz Covid-19 aşısı uygulandığı açıklandı.

KARANTİNA SÜRESİ 5 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilere uygulanan zorunlu karantina süresinin 7 günden 5 güne düşürüldüğünü duyurdu.

Verilere göre, corona virüsü taşıyan kişilerin yaklaşık 3’te 2’sinde 5’inci günden sonra virüs bulaştırma riskinin olmadığını söyleyen Bakan Javid, hükümetin yeteri kadar test kapasitesi olduğunu ve insanları test kapasitesinden yararlanmaya çağırdığını aktardı.

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