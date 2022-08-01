İngiltere’de Ferrero çikolatalarının satışındaki kısıtlama devam ediyor

İngiltere'de Ferrero çikolatalarında salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından, market raflarından kaldırılan ürünlerin satışındaki kısıtlama devam ediyor. Market yetkilileri satıştan kaldırılan ürünlerin yenilerinin henüz piyasaya sürülmediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İtalya merkezli Ferrero çikolata fabrikasının ürünlerinden bazılarında salmonella bakterisine rastlanmasının ardından, Nisan ayında ürünler İngiltere’deki marketlerin raflarından kaldırıldı. Belçika’nın Arlon şehrindeki fabrikada üretilen ürünlerin marketlerden çekilmesinden bu yana İngiltere’de sürpriz yumurta şeklindeki çikolataların satışı yapılmıyor.

İngiltere’deki bazı marketler bakteri şüphesi olmayan Ferrero çikolatalarının satışlarına devam ederken bazıları ise tedbir amacıyla tüm Ferrero çikolatalarını satıştan kaldırdı. Yetkililer, yeni ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz bilmediklerini söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Robin Food Marketinin Müdürü Cansu Özdemir, Ferrero çikolata fabrikasının yetkililerinden alınan ilk uyarıların ürünlerin tüketilmemesi üzerine yalnızca “tavsiye” niteliğinde olduğunu söylerken, kısa bir süre sonra Gıda Standartları Ajansı’ndan (FSA), “ürünlerin kesinlikle satılmaması” gerektiği hakkında uyarı aldıklarını söyledi.

Yetkililerin Ferrero ürünlerinin geri çekilmesi çağrısıyla beraber markaya ait tüm çikolataların satıştan kaldırmaya karar verdiklerini söyleyen Özdemir, “Haberleri ilk duyduğumuz anda geçici olarak stoktan çektiğimiz ürünleri daha sonra FSA’dan gelen uyarıyla tamamen kaldırdık. Sadece bakteri şüphesi olan ürünlerle sınırlı kalmayarak, süreci gözlemleyip Ferrero ürünlerinin güvenliğinden emin oluncaya kadar tüm ürünleri bekletmek istedik” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE’DE TOPLAM 101 VAKA

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) Mayıs ayında yayınlanan son bildiride, İngiltere’de salmonella bakterisiyle bağlantılı 101 vaka olduğu ve vakaların çoğunluğunun 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu belirtmişti. UKHSA, salmonella bakterisinin belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, kusma, karın krampları, yüksek ateş, yorgun hissetme ve titreme gibi belirtilerin olduğunu duyurmuştu.

Ferrero çikolata fabrikasının Belçika’nın Arlon şehrinde bulunan üretim tesislerinde salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), fabrikanın üretim ruhsatını geçici olarak iptal etmişti. Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolataları toplatma kararının önleyici bir tedbir olduğunu açıkladıktan sonra ürünler, İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda ve Lüksemburg’da Paskalya bayramından hemen önce geri çekilmişti. (İHA)

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