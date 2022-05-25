İngiltere’de parti skandalı: Başbakanlık çalışanları konuştu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getiren parti skandalıyla ilgili olarak bu partilere katılanlar ilk kez medyaya açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Covid-19 yasakları döneminde Başbakanlık konutunda verilen partilere katılanlar BBC’ye neler yaşandığını anlattı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, BBC’nin Panorama programına konuşan Başbakanlık çalışanları, corona virüsü nedeniyle vatandaşlara getirilen tüm sınırlamalara karşın bu partilerin nasıl tıka basa dolduğunu, herkesin nasıl kucak kucağa oturduğunu, partinin çöplerinin nasıl ortada öylece bırakıldığını bir bir sıraladı.

“KURALLAR BİZİ BAĞLAMIYORDU”

BBC’ye konuşan üç Başbakanlık çalışanı da o dönemde Başbakanlık’ta paralel bir evrenin hakim olduğu görüntüsü çizdi. İçlerinden biri “Kurallar bizi bağlamıyordu, kendi balonumuzda yaşıyorduk. Her şey normalmiş gibi hayat devam ediyordu. Sosyal mesafe falan yoktu. Maske de takmıyorduk. Dışarıdaki dünyadan tamamen farklı bir hayat sürüyorduk” dedi.

Başbakanlık çalışanları, bu partilerin ertesi günü işe geldiklerinde binanın dört bir yanında boş içki şişeleri bulduklarını, çöp tenekelerinin ağzına kadar dolu olduğunu ve yemek artıklarının masaların üzerinde açıkta bırakıldığını gördüklerini anlattı. Hatta bazı partilerin çok geç saatlere kadar devam ettiğini, evlerine gidemeyenlerin Başbakanlık binasında sabahladıklarını da belirttiler.

Başbakanlık çalışanlarından bazılarının bu partilere katılıp sorumsuzca davrananları uyarmaya çalıştığı, ancak cevaben kendileriyle dalga geçildiği de belirtildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met), içkili partilere ilişkin soruşturmasını 20 Mayıs’ta tamamlamış, sekiz farklı tarihte düzenlenen etkinlikler kapsamında toplamda 83 kişiye 126 adet ceza kesildiğini duyurmuştu.

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