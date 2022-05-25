İngiltere’de parti skandalı raporu: Hükümet kendi kurallarını çiğnedi

Parlamentoda raporla ilgili açıklama yapan Başbakan Boris Johnson "Bütün sorumluluğu üstleniyorum" diyerek özür diledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de hükümetin Covid döneminde salgının yayılmasını önlemek amacıyla kendi koyduğu kuralları ihlal ettiği suçlamaları üzerine başlatılan soruşturmanın detaylı raporu bugün yayınlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre soruşturmayı yürüten üst düzey bürokrat Sue Gray, incelediği 10’u aşkın parti ve toplantıda, hükümetin kendi koymuş olduğu kuralları ve yasakları ihlal ettiği ve sorumluluğun bilhassa en üst düzeydeki siyasetçi ve bürokratlara ait olduğu sonucuna vardı.

Parlamentoya raporla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Boris Johnson “Bütün sorumluluğu üstleniyorum” dedi. Sue Gray’e ve Londra Emniyet Müdürlüğü’ne soruşturmalarından dolayı teşekkür eden Johnson, Avam Kamarası’ndan bir kez daha özür diledi.

2021 yılından itibaren medyaya sızdırılan çok sayıda fotoğraf, iki yıl ara ara süren Covid yasakları döneminde, hükümet mensuplarının, ofislerinde çeşitli defalar partiler verdiğini ortaya koymuştu. Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından Başbakanlık ve hükümete ait ofislerde Covid yasaklarının çiğnendiği iddiaları üzerine açılan soruşturmada ise Başbakan Boris Johnson, eşi Carrie ve Maliye Bakanı Rishi Sunak da dahil 126 siyasetçi ve memura para cezaları verilmişti.

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