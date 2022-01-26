İngiltere’de sivil polisin kimliğini gizleyerek ilişkiye girdiği çevreciye 223 bin sterlin tazminat

Mark Stone takma adını kullanan Kennedy, Ulusal Kamu Düzeni İstihbarat Birimi tarafından görevlendirilmişti.

Bu birim ve yine polise bağlı Özel Eylem Birliği’nin 1998-2010 yılları arasında toplam altı polisi bu şekilde görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.

MAHKEME KARAR VERDİ

Londra Metropoliten Polis Teşkilatı Profesyonellik Birimi’nden Komiser Yardımcısı Helen Ball, Mark Kennedy’nin yeterli eğitime sahip olmadan ve yeterince denetlenmeden uzun süre boyunca görev yapmasının hata olduğunu söyledi.

Ball “Cinsel ilişkiye girmesiyle birlikte Kennedy’nin eylemleri eğitimlerde anlatılanların ve yönergelerimizin dışına çıktı. Dahası mahkeme verilen eğitimin de yetersiz olduğuna hükmetti. Bu kararı kabul ediyoruz” dedi.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİKTEN SONRA DAVA AÇMIŞTI

Wilson ve Kennedy’nin iki yıllık ilişkisi, Wilson’un İspanya’ya taşınmasıyla sonlanmıştı.

Wilson, Kennedy’nin evli bir polis memuru olduğunu 2010’da öğrendikten sonra dava açmıştı.

Police Spies Out Of Lives (Polis Ajanları Hayatımızdan Çıksın) adlı kampanya grubu üzerinden açıklama yapan Wilson, bu kararın kandırılarak ilişkiye girmesi nedeniyle verilen bir karar olmadığını, onun hakkındaki yasal sürecin 2017’de tamamlandığını, bu kararın polisin siyasi haklar da dahil olmak üzere başka haklarını kullanmasını engellemesiyle ilgili olduğunu ve emniyet birimlerinin bunu duruşmalar bitene kadar kabul etmediğini belirtti. ‘KADINLARI KANDIRIP İLİŞKİYE GİRİYOR’

Wilson “Bu faaliyetlerin ifade özgürlüğü ve örgütlenme haklarının ihlali olduğuna hükmedildi” dedi ve ekledi: