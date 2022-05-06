İngiltere’deki yerel seçimlerde iktidar partisi oy kaybetti

İngiltere'de dün düzenlenen yerel seçimlerin ilk sonuçları, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin seçmenlerinin bir kısmını ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne ve Liberal Demokratlara kaptırdığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da seçmenler, dün sandık başına gitti. İngiltere, Galler ve İskoçya’da 4 yıllığına yeni belediye meclis üyeleri belirleniyor. Kuzey İrlanda’da ise parlamento seçimleri yapıldı.

Dün oy verme işleminin saat 22.00’de sona ermesiyle oy pusulalarının sayımına başlandı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre İngiltere’deki yerel seçimlerin ilk sonuçları, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin seçmenlerinin bir kısmını ana muhalefetteki İşçi Partisi’ne ve diğer muhalefet partisi Liberal Demokratlara kaptırdığını ortaya koydu.

Buckingham Sarayı, Parlamento ve devlet kurumlarının bulunduğu Londra Westminster belediyesinde ilk sonuçlar İşçi Partisi’ni memnun ederken Muhafazakarlar için kaygılı bekleyiş başlamış durumda.

Seçimlerde el değiştirdiği kesinleşen ilk belediye, İşçi Partisi’nden Liberal Demokratlara geçen Hull oldu. İlk sonuçlara göre yerel yönetimlerde koltuk sayısını artıran diğer bir parti ise Yeşiller Partisi.

Birleşik Krallık genelinde, hayat pahalılığı siyasetin ve ekonominin başlıca gündemini oluştururken, seçmenlerin tercihine de yine enflasyondaki artışın ve yaşam şartlarının zorlaşmasının etki ettiği düşünülüyor.

Covid-19 önlemlerinin hükümet yetkilileri ve bizzat Başbakan Boris Johnson tarafından ihlal edildiğine yönelik tartışmalar da Muhafazakar Parti’nin aleyhine bir atmosfer oluşmasına neden oldu.

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