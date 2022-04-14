İngiltere’den NATO üyelikleri konuşulan ‘İsveç ve Finlandiya’ açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılıp katılmama kararı konusunda özgür olduğunu belirterek, Rusya'nın tehditlerinin sadece birliği güçlendirdiğini söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 50’nci gününde, uluslararası kamuoyunda gündem İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği.

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO’ ya katılma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya, geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürdür. İngiltere ne karar verirse versin destekleyecek dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma girişimi olursa gerekli önlemlerin alınacağını belirtmiş, adeta gözdağı vermişti.

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