İngiltere’nin yaptırımları en çok Putin’in dostlarını etkileyecek: Turkcell’in Rus ortağı da listede

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda Rusya’ya yönelik yaptırımları devreye sokacaklarını açıklamıştı. İngiliz Daily Mail gazetesi, yaptırımların en çok etkileyeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen milyarder iş insanlarını araştırdı. Bu kişiler arasında Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim var yer aldı...

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Son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliği ABD ve Batı’nın devreye girmesiyle iyice tırmanırken, dün İngiltere, ‘olası bir savaş’ durumunda Rusya’ya yaptırımların devreye gireceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat’a kadar yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bugün ise yaptırımların kapsamı açıklanacak.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’nin olası yaptırımlarının en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘zengin arkadaşlarını’ etkileyeceğini belirten bir haber hazırladı. Dünyanın en zengin Rus oligarklarının yer aldığı listede, Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir isim yer aldı.

‘SAKLANACAK HİÇBİR YERLERİ YOK’

İngiltere’de milyon dolarlık mülklere ve şirketlere sahip milyarder oligarkların, yaptırımlardan en çok etkilenenler olacağı vurgulanırken, Kremlin’e yakın Rus oligarklarının yaptırımlardan “saklanacak hiçbir yeri” olmayacağı da belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, hedeflerin finans kurumları ve enerji firmaları ile Putin’in zengin destekçilerini içereceğini söyledi. Truss, yeni yetkilerin Londra’da mülke el koymayı da kapsayabileceği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hiçbir oligark isimlendirilmese de İngiliz Daily Mail gazetesi, varlıkları etkilenecek Putin’in arkadaşlarını açıkladı. Bu kişiler arasında, doğal gaz ve telekom devi olan 13.4 milyar sterlinden fazla kazanan ve yakın zamana kadar Arsenal FC’nin yüzde 30’una sahip olan Alisher Usmanov da dahil olmak üzere İngiltere’nin en zengin kişilerinin çoğu yer alıyor.

YAPTIRIMLARDAN EN ÇOK ONLAR ETKİLENECEK

Bir zamanlar Rusya’nın en zengin adamı, petrol kralı Oleg Deripaska’nın Belgravia’da iki evi olduğu bildirilirken, beş çocuk babası Mikhail Fridman’ın da, 2016’da 65 milyon sterline aldığı Kuzey Londra’daki Athlone House’da yaşadığı belirtiliyor.

Truss, Sky News’e verdiği demeçte, “Kremlin’i ve Rusya’daki rejimi ilgilendiren herhangi bir şirket hedef alınabilir” dedi.

Bu kişiler arasında, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov de yer alıyor. Rusya’nın Abromovich’i olarak bilinen Usmanov, 13.5 milyar dolarlık servetiyle, Forbes dergisinin 2015 yılındaki bir sayısına göre, Rusya’nın üçüncü, dünyanın ise 71’inci en zengin insanı. İş ortağı Farhad Moshiri ile birlikte Arsenal kulübünün yüzde 14.5 hissesini elinde bulunduruyor.

İngiltere yaptırımlarından direkt olarak etkilenecek bir diğer isim ise Oleg Deripaska. Rus bir oligark, sanayici ve petrol zengini olan Deripaska, bir zamanlar Rusya’nın en zengin adamı olarak da biliniyordu. Yaklaşık servetinin 3,2 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

TURKCELL’İN RUS ORTAĞI DA LİSTEDE

Putin’in İngiltere’de yaşayan ve yaptırımlardan etkilenecek isimlerden biri ve en dikkat çekeni de Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim olan Mikhail Fridman. Turkcell'in Rus ortağı olarak tanınan Mikhail Fridman en son Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulundaki dört ismin değişmesini istediği haberleriyle gündeme gelmişti.

Yaklaşık 10,5 milyar sterlin (189 milyar TL) gibi bir serveti olan Fridman, Turkcell’deki yüzde 19,8’lik payla ikinci büyük ortak konumunda.

Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov da listede yer alan isimlerden. Devlet Kalkınma Kurumu VEB.RF’nin Başkanı olan Şuvalov, 200 milyon sterlinlik bir mal varlığının da sahibi.

Putin’in bir başka yakın dostu ve yaptırımların etkileyeceği isimlerden Andrey Kostin, Rusya’nın devlet tarafından kontrol edilen en büyük ikinci bankası olan VTB Bank’ın başkanı.

Kostin’in Başkan Vladimir Putin ile yakın bağları biliniyor. Kostin, daha önce Rusya’ya yönelik yaptırımları ‘ekonomik savaş’ olarak nitelendirdi.

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