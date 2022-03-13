Irak’ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

Irak'ın Erbil kentine gece saatlerinde çok sayıda roket atıldı. Roketlerin Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasını hedef aldığı iddia ediliyor. IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji saldırıda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını duyuruldu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde patlama sesleri yankılandı. IKBY’nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurdu. Füzelerin, Erbil’de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

CAN KAYBI YOK

IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, “Erbil’deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı” ifadelerini kullandı. Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı. (İHA)