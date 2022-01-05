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Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak basınında yer alan habere göre Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü’ne 5 roket düştü. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiği ve roketleri etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan gerçekleştirildi. Ayn-el Esed Üssü’ne dün de saldırı düzenlenmişti.

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