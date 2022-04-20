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Irak’ta IŞİD saldırısı: 3 asker öldü

Irak’ın Diyala vilayetinde terör örgütü IŞİD'in düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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Irak’ta IŞİD saldırısı: 3 asker öldü

Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı Keşkül köyünde IŞİD’in Haşdi Şabi güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığını belirtilirken, olay yerine sevk edilen takviye gücünün yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında sivillerin de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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