İran, 2015 nükleer anlaşmasını hayata geçirecek AB teklifine “makul” bir yanıt verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, İran'ın Washington ve Tahran arasındaki 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmek üzere hazırlanan AB metnine "makul" bir cevap verdiğini söyledi.

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AB’nin Washington ve İran arasında arabuluculuk yaptığı 16 aylık dolaylı müzakerelerin sonucunda 8 Ağustos’ta kıdemli AB yetkilisi, birliğin nihai metni taraflara sunduğunu ve “birkaç hafta içerisinde” yanıt beklendiğini söylemişti.

Washington, AB metni üzerinden 2015 nükleer anlaşmasını hızlıca devreye alacak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Tahran müzakerecileri İran’ın “ilave görüş ve değerlendirmelerini” sonradan aktaracaklarını söylerken AB yetkilisi İran’ın nihai metne yanıtıyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

ANLAŞMA SİNYALİ VERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian dün, “Geri kalan üç mesele çözüldüğü takdirde önümüzdeki günlerde anlaşmaya varabiliriz” diyerek, İran’ın herhangi bir yanıtının nihai bir kabul ya da red olmayacağının sinyalini vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün, 2015 nükleer anlaşmasını yeniden devreye alacak çözümün ancak İran “konu dışı” meseleleri bırakırsa gerçekleşebileceğini söylemişti.

2015 nükleer anlaşması, 11 ay süren dolaylı müzakerelerin ardından Mart ayında Viyana’da gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucunda yeniden devreye alınmaya yaklaşmıştı.

İran’ın ABD’den, hiçbir başkanın eski başkan Donald Trump gibi anlaşmadan çekilmeyeceği güvencesi istemesinin de aralarında olduğu anlaşmazlıklar süreci sekteye uğratmıştı.

Tahran, Birleşmiş Milletler nükleer ajansının İran’daki uranyum izlerine yönelik incelemesini sona erdirmesini ve ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör listesinden çıkarmasını da talep etmişti.

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