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İran devlet televizyonu hack’lendi: 10 saniye boyunca izlettiler

İran devlet televizyonuna “Halkın Mücahitleri Örgütü” tarafından siber saldırı gerçekleşmesinin ardından 10 saniye boyunca Halkın Mücahitleri örgütünün liderleri Mesut Recevi ve Meryem Recevi'nin görüntüleri izletildi.

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İran devlet televizyonu hack’lendi: 10 saniye boyunca izlettiler

İran devlet televizyonu, “Halkın Mücahitleri Örgütü” tarafından Kanal 1’e yönelik siber saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kanal 1'de gerçekleşen siber saldırıda, Halkın Mücahitleri örgütünün liderleri Mesut Recevi ve Meryem Recevi’nin posterleri 10 saniye boyunca ekranda gösterilirken gösterilirken bir yandan da konuşma ve marş sesleri duyuldu.

Iran State Broadcaster Hacked By Opposition Group

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devlet televizyonu yetkilisi Rıza Alidadi, “Gerçekleşen siber saldırı sadece basit bir olay değil. Devlet televizyonu altyapı sistemine ulaşmak ve kanalımıza yönelik siber saldırı gerçekleştirmek son derece karmaşık ve zorlu bir işlem. Bunun için dünya internet sistemine erişim gerekiyor. Bunu ancak böyle bir altyapı ve teknolojiye sahip olan kişiler gerçekleştirebilir” dedi.

Alidadi, siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını da belirterek siber saldırının araştırıldığını söyledi.

İran'da devlet televizyonuna ait Kanal 1 dışında Kuran Kanalı, Peyam ve Cevan radyolarına da siber saldırı gerçekleştiği bildirildi.

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