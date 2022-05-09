İran ile Suriye arasında sürpriz görüşme: Esad Tahran’a gitti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dün bölgedeki en yakın müttefiki olan İran'ı ziyaret ederek İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

Sozcu.com.tr

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İran devlet medyasında yer alan habere göre iki lider görüşmelerde Tahran ve Şam arasında daha güçlü ilişkiler kurulması gerektiğine dikkat çekti.

IRNA haber ajansının haberinde Suriye’de 2011’de iç savaşın başlamasından bu yana Tahran’a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Esad‘ın aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ile görüştüğü bilgisi yer aldı.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Esad, “İran ve Suriye arasındaki stratejik bağ, Siyonist rejimin (İsrail) bölgede baskın olmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

İran’ın Esad hükümetine kredi sağlaması ve iki ülke arasında iş sözleşmeleri yapılmasıyla İran’ın Suriye’deki ekonomik etkisi son yıllarda arttı.

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