İran lideri: İsrail’i kalbinden vururuz

Tahran’daki Ordu Günü etkinliğinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, “Siyonist rejim şunu bilmeli: Ülkemize yönelik en ufak bir harekette bulunursanız silahlı kuvvetlerimiz sizi kalbinizden vuracak” dedi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bu sabah Tahran’da katıldığı askeri törende, İran ordusunun en ufak bir tehditte İsrail'i “kalbinden vuracağını” söyledi.

Ordu Günü etkinliğinde konuşan Reisi, “Siyonist rejim şunu bilmeli: Ülkemize yönelik en ufak bir harekette bulunursanız silahlı kuvvetlerimiz sizi kalbinizden vuracak” dedi. Reisi, İran'daki savunma sanayinin son dönemde olağanüstü bir gelişim gösterdiğini de ifade etti.

Çok sayıda askeri yetkilinin ve Devrim Muhafızları komutanlarının da katıldığı etkinlikte askerler geçit töreni yaptı, paraşüt birlikleri de gösteri düzenledi.

İran, Batılı ülkelerle bir yılı aşkın süredir 2015 tarihli nükleer anlaşmayı canlandırmak amacıyla görüşmeler yürütüyor. Müzakereler, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesinden çıkarma kararındaki belirsizlik üzerine geçen ay durmuştu.

Nükleer anlaşmayı tanımayı reddeden İsrail, daha önce İran'daki bazı nükleer hedeflere saldırılar düzenlemişti.

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