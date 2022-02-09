İran yeni füzesini tanıttı

İran, 1450 kilometre menzilli yeni füze sistemini tanıttı.

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İran merkezli Tasnim haber ajansı, ülkenin 1450 kilometre menzilli yeni füze sistemini tanıttığını duyurdu. Daha önce de birçok kez füze denemeleri yapan ve Batı’nın tepkisine neden olan İran’ın bu açıklamasına ise nasıl bir tepki geleceği merak konusu…

İran, geçtiğimiz aylarda da bir balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, balistik füze denemesini kınayarak bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu belirtmişti.

AYRINTILAR GELİYOR…

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