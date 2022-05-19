İran’da hükümet karşıtı protestolar yayılıyor

Gıda fiyatlarındaki artışın ardından geçen hafta patlak veren gösteriler, 2019’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kitlesel gösterileri hatırlattı.

Sozcu.com.tr

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İran'da gıda fiyatlarındaki artışa karşı başlayan hükümet karşıtı protestolarda şiddetin düzeyi giderek yükseliyor. Bazı bölgelerde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Son birkaç günde düzenlenen gösterilerde en az 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı iddia ediliyor.

Ülkede bazı temel gıda ürünlerine yönelik desteğin kesilmesi sonucu unlu ürünlerde fiyatlar neredeyse yüzde 300 arttı. Hükümet pişirme yağı ve süt ürünlerinde de devlet desteğini kesme kararı aldı. 85 milyonluk İran nüfusunun yarıya yakını yoksulluk seviyesi altında yaşıyor. Uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele eden İran'da işsizlik de hızla artıyor.

Geçen hafta patlak veren gösteriler, 2019'da yakıt fiyatlarının artmasıyla tüm ülkeye yayılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kitlesel gösterileri hatırlattı.

İran hükümeti geçen hafta gösterileri “küçük çaplı eylemler” diye nitelemiş, devlet medyası da onlarca kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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