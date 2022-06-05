İran’dan Türkiye’ye üst düzey ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

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İran Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yarın Türkiye’ye geleceği açıklandı. Pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı. İran merkezli Tasnim haber ajansının duyurduğuna göre, Abdullahiyan göreve gelmesinin ardından ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek.

İstanbul ayrıca yarın, Türkmenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarını ağırlayacak. Türkiye Türkmenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Kasım 2021’de Tahran’da yapılan bir toplantıda Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, iki komşu arasında işbirliğine yönelik bir yol haritası üzerinde müzakerelerin başlatılması konusunda anlaşmıştı.

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İranlı üst düzey diplomat, konuyla ilgili ajansa verdiği demeçte, iki ülke arasındaki uzun vadeli anlaşmalar hakkında görüşmelerin başladığını ve yol haritasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyareti sırasında cumhurbaşkanları tarafından imzalanmasını umduklarını söyledi.

İstanbul ayrıca Pazartesi günü Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti dışişleri bakanlarının üçlü toplantısına ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki günlerde de Almanya, Hollanda, Kuzey Makedonya ve Rusya’dan üst düzey diplomatların Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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