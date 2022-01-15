İran’ın dini lideri Hamaney’in Twitter hesabı askıya alındı
İran’ın dini lideri Hamaney'in hesabını askıya alan Twitter, hesapta paylaşılan eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast animasyonunun kuralları ihlal ettiğini belirtti.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in “khameneisite” adlı Twitter hesabı, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik suikast emrini veren eski ABD Başkanı Trump’a yönelik suikast animasyonu paylaşılmasının ardından askıya alındı..
Sosyal paylaşım platformu Twitter, Hamaney'e ait “khameneisite” adlı hesabın Twitter kurallarını ihlal eden “uygunsuz içerik” nedeniyle askıya alındığını belirtti.
Hamaney'in resmi internet sitesine ait hesaptan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast animasyonu yayınlanması tartışma yaratmıştı.
“Süleymani'nin katili ve emri veren kişi. Bedelini ödeyecek” yazısının yer aldığı videoda, Trump'ın bulunduğu yere füze saldırısı düzenleniyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Irak’ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.
Trump, bölgede tansiyonun yükselmesine yol açan suikastın emrini bizzat kendisinin verdiğini açıklamıştı.