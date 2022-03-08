İrlanda’da Rus Büyükelçiliği’ne kamyonlu saldırı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırı yapılmasının ardından İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sonrasında birçok ülkeden Rusya’ya karşı tepkiler büyüyor.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de bir grup, Rus Büyükelçilik binası önünde toplanarak Rusya’ya tepki gösterdi. Bir kamyon şoförü ise kamyonuyla geri geri giderek büyükelçilik kapısını kırdı.

Yankı bulan olay sonrasında Rusya da harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, “8 Mart tarihinde İrlanda’nın Moskova Büyükelçisi B. Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçi, Dublin’deki Rus Büyükelçiliği’ne karşı bir güvenlik ihlaliyle bağlantılı olarak bir kamyon şoförünün büyükelçilik binasına çarpması nedeniyle protesto edildi” dendi.

İlginizi Çekebilir Rusya'ya yönelik yaptırımlar genişliyor: 'Rus oligarkların çocukları İngiliz okullarından atılsın'