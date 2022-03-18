İşgale karşı çıkan Rusya’nın eski başbakan yardımcısı istifa etti

Kremlin'in eski üst düzey isimlerinden Arkadiy Dvorkoviç Ukrayna işgalini eleştirdiği için görevinden ayrıldı

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın eski Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini eleştirmesiyle ilgili tepkiler sonrasında başkanı olduğu teknoloji kurumundan istifa etti.

2012 ve 2018 yılları arasında başbakan yardımcılığı yapan Dvorkoviç, bu hafta ABD’deki medya organlarına konuşarak Ukrayna işgalini eleştirmiş ve Ukraynalı sivillerin yanında olduğunu açıklamıştı.

Dvorkoviç’in bu açıklamasından sonra Rusya’daki iktidar partisinden üst düzey bir milletvekili, eski başbakan yardımcısını ülke içinde düşman adına yani casusluk faaliyetinde bulunmakla ve “vatana ihanetle” suçlayarak görevden azlini istemişti.

49 yaşındaki Dvorkoviç, 2018 yılından beri Rusya’nın Silikon Vadisi olarak adlandırılan yenilik ve teknoloji merkezi Skolkovo Foundation kurumunun yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Skolkovo Foundation bugün yaptığı açıklamada Dvorkovich’in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günkü açıklamasında Rusya’daki “vatan hainleri” diye nitelendirdiği kişilere karşı sert uyarıda bulunmuştu.

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