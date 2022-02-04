IŞİD liderinin öldürülmesiyle ilgili Türkiye’den açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, terör örgütü IŞİD elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesi hakkında açıklamada bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin IŞİD terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkılarının bilindiğini belirtti.

Terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* DEAŞ’ın önceki elebaşının öldürülmesi vesilesiyle de ifade ettiğimiz gibi, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır.

* Türkiye, bu vesileyle DEAŞ, PKK/PYD/YPG, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı aralarında ayrım yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini ve bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır.

İlginizi Çekebilir IŞİD lideri El-Kureyşi nasıl öldürüldü? ABD Başkanı Biden duyurdu